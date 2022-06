Quatre astuces écolo 100% naturelles mais un peu dégoûtantes !

Si vous avez déjà opté pour la coupe menstruelle ou les serviettes hygiéniques lavables et que l'idée ne vous rebute pas trop, sachez que vous pouvez utiliser le sang de vos règles pour nourrir vos végétaux. Riche en fer et en nutriments essentiels à la croissance des plantes (sodium, phosphore, potassium...), le sang menstruel représente en effet un engrais efficace. Attention toutefois si vous l'utilisez dans votre potager : les bactéries peuvent vite proliférer et s'immiscer dans vos aliments.