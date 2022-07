Bien souvent, on conseille d'utiliser les restes d'un Coca-Cola pour décaper une poêle dans laquelle se sont incrustées beaucoup trop de saletés. Nous, on vous conseille de le consommer, ce fond de bouteille ! Sur TikTok, on a trouvé une astuce qui consiste à le passer au congélateur durant 3h15 (oui, c'est précis !). On retourne la bouteille et on obtient une sorte de bouillie rafraîchissante. Outre-Atlantique, cela s'appelle un slushie, qui se concocte d'habitude avec des fruits, de l'eau, du sucre et de la glace. C'est une sorte de granité mais plus compact.