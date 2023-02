Quatre asbl de Blegny se rassemblent pour former Cocoon Groupe

A l’heure où les rachats par de grands groupes sont monnaie courante dans le secteur de l’aide à la personne, quatre asbl blegnytoises (l’ARC-Services, l’ASBL Mère Joséphine, l’ARC-SAFA et l’ARC-Titres-Services) viennent de s’unir sous le nom de Cocoon Groupe. Une question de simplification pour ces asbl qui comptent ensemble 500 collaborateurs et 2500 bénéficiaires répartis en 7 crèches, 31 accueillantes à domicile, 3 centres de repassage, 1 service d’aide-ménagères et d’aides familiales, 1 maison de repos et de soins de 120 lits, 8 lits court-séjour, 50 appartements résidences-services, etc.

" Un moment, on s’est dit qu’il fallait qu’on apporte un peu de cohésion en termes d’image. Nos activités fonctionnent bien. On a de la notoriété dans le coin, mais les gens nous confondent. Avec les pouvoirs publics ou entre nous. Et donc il faut que les gens comprennent que tout ça c’est une grande famille. Pour finir, quelqu’un a dit qu’on était comme un groupe, donc pourquoi ne pas s’appeler groupe ? Il y a eu quelques réticences disant que groupe faisait penser à groupe financier, conglomérat, etc. Et puis on s’est dit que groupe, ça voulait dire travailler ensemble, être solidaire. Et donc c’est une volonté de faire passer ce message de profit social, d’associatif entre le privé et le public avec une cohésion d’ensemble entre les différentes associations ", détaille Joël André, président du conseil d’administration de trois de ces asbl.