Quatre ans plus tard, Anderlecht retrouve l’Europe après une séance de tirs au but remportée face aux Young Boys !

Quel soulagement pour le Sporting ! Après quatre années d’absence, Anderlecht est de retour en Coupe d’Europe ! Les Mauves ont eu très chaud mais se sont finalement imposés face aux Young Boys au terme d’une séance de tirs au but irrespirable, en barrage retour de la Conference League (0-1, 3-1 aux tàb). Plus tôt dans la partie, Mechak Elia (0-1, 26’) avait surpris la défense anderlechtoise pour tromper Van Crombrugge. Il a ensuite fallu recourir aux prolongations et à des tirs au but pour départager les deux équipes. Une séance remportée par le Sporting qui retrouve enfin l’Europe via la Conference League.

Les Bruxellois laissaient la possession du ballon aux Suisses en début de rencontre. Mais cela ne débouchait sur aucune opportunité sérieuse. Il fallait attendre la 16e minute pour le premier tir du match, signé Yari Verschaeren.

A la 26e minute, Meschack Elia s’infiltrait sur la droite, combinait avec Cedric Itten, arrivait dans le rectangle et déclenchait une frappe croisée qui trompait Hendrik Van Crombrugge (0-1), remettant les compteurs à zéro sur l’ensemble des deux matchs.

Anderlecht réagissait aussitôt avec des tentatives non cadrées de Fabio Silva (29e) et Francis Amuzu (33e). Les Young Boys restaient menaçants avec une tête, sur corner, de Jean-Pierre Nsame (36e).

Anderlecht mettait la pression au retour des vestiaires, avec une percée d’Amuzu suivie d’un dégagement de la défense devant Fabio Silva (52e). A l’heure de jeu, Mohamed Ali Camara repoussait avant la ligne une reprise de Silva.

À une minute du terme, Sebastiano Esposito pensait offrir la qualification à Anderlecht, mais l’arbitre ukrainien Serhiy Boiko annulait le but pour hors-jeu.

Anderlecht héritait d’une dernière possibilité avec une déviation de Benito Raman repoussée par David Von Ballmoos (90e+3).

En prolongation, un coup franc de Fabian Rieder passait de peu à côté (105e). A la 111e, Raman se présentait seul devant le gardien, le poteau repoussait sa tentative. Pour son 100e match sous le maillot mauve et blanc, Van Crombrugge sauvait les siens des pieds sur un coup franc de Lewin Blum, envoyant les deux équipes aux tirs au but (120e+3).

Aux tirs au but, Hoedt, Sadiki et Esposito marquaient pour Anderlecht, où le seul Stroeykens, deuxième tireur, loupait sa tentative. En face, seul le premier tireur Rieder trompait Van Crombrugge, alors que Rrudhani, Imeri et Lustenberger échouaient.

Anderlecht n’a plus disputé la phase de groupe d’une Coupe d’Europe depuis son élimination dans les poules de l’Europa League 2018/2019.

Le tirage au sort se tiendra vendredi (14h30) à Istanbul.