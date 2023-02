Quatre ans de prison avec sursis pour l’agresseur au couteau et ex-compagnon de l’athlète Fanny Appes

Ce jour-là, le 13 février 2020, Fanny Appes se rendait au travail. Comme tous les jours, elle avait pris le train à Braine-l’Alleud. Une fois entrée dans le train, elle s’était rendue compte que son ex-compagnon était là. "Je lui ai demandé ce qu’il faisait là. Il m’a dit qu’il prenait juste le train comme tout le monde", avait-elle raconté après son agression. La suite avait été violente. "J’ai pris peur, j’ai essayé de changer de place mais il m’a suivi. J’ai pris mon téléphone pour filmer et appeler la police et lorsque le train s’est arrêté, il m’a poignardé violemment par-derrière et s’est enfui à Rhode-Saint-Genèse. J’ai commencé à saigner abondamment et le contrôleur a appelé les secours", avait expliqué Fanny Appes. L’homme avait ensuite pris la fuite, s’était réfugié en France avant d’être extradé vers la Belgique.

Fanny Appes, qui était aussi athlète au CABW de Nivelles, expliquait après ces faits qu’elle redoutait cette agression. Six mois plus tôt, elle avait déposé plainte à Braine-l’Alleud et à Nivelles, avec des preuves à l’appui, mais rien n’avait été fait. "J’avais peur que quelque chose m’arrive mais j’ai tout fait pour me protéger, je regardais à gauche et droite en sortant d’un endroit pour être sûre qu’il ne soit pas là. J’ai changé de boulot, j’ai arrêté les entraînements. La police ne m’a pas aidée. On ne l’a jamais empêché de m’approcher, rien n’a été fait" a raconté la jeune femme en 2020. Une semaine avant d’être poignardée dans le train, l’ex-compagnon de Fanny Appes l’avait percutée avec sa voiture. "J’ai fait une vidéo que j’ai publiée sur Facebook. Je suis allée la présenter à la police, j’ai demandé de l’aide mais rien n’a été fait", avait-elle raconté.

Dans l’entourage de la jeune femme, le président de son club d’athlétisme, Noël Levêque, au CABW, avait confirmé à la RTBF l’enfer que vivait Fanny Appes avant d’être agressée dans le train. Elle était harcelée depuis des mois par son ex-compagnon. "Elle avait perdu son travail à cause de lui, il essayait de la retrouver avant et après son travail. Elle avait aussi abandonné l’entraînement, elle avait peur qu’il ne vienne la retrouver. Elle était dans un état d’angoisse et de stress permanent. Elle avait déménagé et ne disait à personne où elle habitait. Le harcèlement était continuel : ça a commencé par des publications Facebook puis ça a été des coups…", avait expliqué Noël Levêque.