Quatre ans après le traumatisme de Rostov, le Japon retrouve les 1/8es de finale du mondial

Moriyasu a dû assurer la transition générationnelle. Hasebe, Kagawa, Honda ou Haraguchi et Inui, les buteurs qui ont fait trembler les Diables, ne sont plus là. Dès joueurs présents à Rostov, ils ne sont que sept à faire le voyage au Qatar : Gonda, Kawashima, Yoshida, Nagatomo, Shibasaki, Endo et Sakai.



Pour son premier match le Japon s’offre un premier grand coup. Mis sous pression par une Mannschaft maladroite (74% de possession, 11 tirs cadrés, 1 but), les Japonais font preuve d’un cœur énorme et renverse le géant allemand dans le dernier quart d’heure. Ritsu Doan et Takuma Asano sortent du banc pour inverser le cours du match. Le 4-2-3-1 de Moriyasu est reconduit mais pas avec le même succès contre le Costa Rica. L’architecte du renouveau japonais repense donc son système (3-4-3) pour affronter l’Espagne, l’autre poids lourd du groupe. Les Blue Samurais réalisent un nouvel exploit. Deux buts en trois minutes. Le deuxième, signé Tanaka, a fait couler beaucoup d’encre et de larmes en Allemagne. Au point que la FIFA a officiellement communiqué sur la validité de la réalisation.



Avec 6 points, le Japon termine à la première place du groupe E. Un résultat dont même les plus optimistes n’avaient pas osé rêver à Tokyo ou Fukuoka.