Quatorze titres, 97,3% de victoires, trois petites défaites : les chiffres fous de l’extraterrestre Nadal à Roland-Garros

Quatorze titres, c’est assurément la statistique la plus connue de l’Espagnol dans le Grand Chelem parisien. Ce total hallucinant est évidemment le record de titres dans un tournoi, quel qu’il soit. En Grand Chelem, c’est Novak Djokovic et ses 10 titres à l’Australian Open qui suivent.

Âgé de seulement 19 ans pour sa première participation, il n’a jamais faibli sous le poids de la pression pour remporter son premier Majeur et commencer une première série de quatre succès consécutifs. Entre 2010 et 2014, il a même remporté le tournoi cinq fois de suite, ce qui constitue un record à Roland-Garros. Il a aussi connu une autre série de quatre titres consécutifs entre 2017 et 2020, année où le tournoi s’était joué dans des conditions très différentes, en octobre. L’an dernier, sa victoire face à Casper Ruud lui a offert un nouveau record, celui du vainqueur le plus vieux à 36 ans et deux jours.

"Jouer en finale contre Rafa à Roland-Garros, c’est sûrement le plus gros défi à relever dans ce sport" expliquait le Norvégien avant leur affrontement il y a un an. Sur papier, difficile de lui donner tort. Les chiffres sont simples : Nadal a remporté les quatorze finales disputés sur le court Philippe Chatrier et a remporté 85,7% des sets disputés, en laissant seulement sept au passage. Jamais contraint de disputer une manche décisive en finale, il n’a donc perdu un set qu’une fois sur deux.