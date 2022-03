Quatorze maisons de repos sous haute surveillance en Flandre

Quatorze maisons de repos flamandes ont été placées sous surveillance renforcée en raison de sérieuses inquiétudes sur la qualité des soins qu'elles offrent, ressort-il d'un rapport de l'inspection sanitaire flamande publié mardi.

Il s'agit de treize maisons de repos et de soins et d'un groupe de résidences-services. Ils ont été mis en demeure de remédier à de graves lacunes de fonctionnement, souvent dues à un manque de personnel. Ces établissements seront inspectés au moins deux fois par an. Sans amélioration, ils risquent une suspension ou un retrait de leur reconnaissance.