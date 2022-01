Quasiment tous les déchets de la A601 évacués

Une fois évacuées, les immondices sont acheminées vers le port de Liège. "De là, on les charge sur des péniches, et on les envoie dans des centres de tri." Une fois les déchets triés, ils sont transférés dans des centres de valorisation. "On va recycler les différentes matières : plastique, bois et métal. Et ce qui ne peut pas être récupéré est brûlé et transformé en énergie."

Tous les déchets devraient être évacués pour la fin de l’hiver ou le début du printemps. A noter que les sites de Wandre et Engis, où respectivement 33.000 et 36.000 tonnes de déchets avaient été entreposées, ont été complètement évacués.