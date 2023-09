Quasi 22 milliards d’euros ont filé des banques vers les caisses de l'État : quelles suites au bon d'État ?

L’un des objectifs poursuivis par le gouvernement en lançant ce bon d’État, c’était de pousser les banques à mieux rémunérer l’épargne des Belges en augmentant les taux d’intérêt sur les livrets.

Pour le Professeur Dor, il y a des possibilités de relever ces taux d’intérêt, mais pas énormément.

D’abord, tout ne sera pas possible. Ce n’est pas parce que les taux d’intérêt pratiqués sur les prêts augmentent que les taux d’intérêt sur l’épargne peuvent augmenter de la même manière. Sur ce point, le Professeur Eric Dor donne raison aux banques. "Si elles devaient augmenter le taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne, cela porterait sur la totalité de l’encours", explique-t-il. Or, "les augmentations de taux sur leurs prêts ne portent que sur les nouveaux prêts", poursuit le professeur de Finance. Les banques ont en effet encore en portefeuille les anciens prêts, octroyés à des taux très bas. Ce que les banques perçoivent sur ces prêts-là ne permettrait pas de financer des intérêts élevés sur l’épargne…

Cela ne devrait pas pour autant empêcher les banques de faire un effort en matière de taux d’intérêt sur l’épargne. "Elles ont une possibilité quand même d’augmenter les taux", réagit Eric Dor. "On peut dire sans risque de se tromper qu’une augmentation générale de 0,5% ou de 1%, ce serait tout à fait faisable pour toutes les banques", estime ce spécialiste de la finance. Pour ce dernier, ce serait "beaucoup plus facile pour les grandes banques". Celles-ci sont en effet "très diversifiées et dépendent peu, ou moins, pour leur financement des dépôts d’épargne et les prêts hypothécaires ne sont qu’une partie de leurs actifs".

Cependant, les banques n’ont pas intérêt à relever les taux d’intérêt sur l’épargne en raison des réserves de liquidité dont elles disposent. "Elles n’ont pas besoin de se concurrencer pour aller chercher les clients des autres et pour attirer les dépôts des autres", résume Eric Dor. De plus, estime ce professeur, les banques ont plus intérêt à vendre au client des produits d’épargne qui leur rapportent plus, "comme des fonds de placement, des fonds d’assurance, etc.", conclut le Professeur Dor pour qui le succès du bon d’État ne va pas vraiment changer les choses.