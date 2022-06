"Quartiers Libres", quand la culture vient à la rencontre des carolos

Rendez-vous dans le magnifique Parc Bivort pour découvrir les premières activités de "Quartiers Libres" et danser sur les sons des tambours majors locaux.

Vous allez assurément en prendre plein les yeux et les oreilles ! Les rythmes de marche accueilleront les groupes des espaces citoyens pour un défilé hors-norme aux allures très… british. De nombreuses activités sont également prévues pour toutes les familles qui occuperont les espaces verts et accueillants du parc : "Le Petit Manège d’Arnaud, les Cyclophones, Vladimir Couprie et son chien-loup, une nappe de pique-nique vivante, une initiation au rugby avec les Blackstar, la fanfare Don Fiasko, du slam et même de l’aérobic un peu particulier avec Professeure Postérieur !"