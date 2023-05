"Quartier scolaire" à Laeken : le nouveau schéma de circulation a débuté ce lundi 15 mai

Depuis ce lundi matin, il y a du changement dans le quartier Triangle à Laeken, qui devient un "quartier scolaire". Un nouveau schéma de circulation a été mis en place entre l’avenue Houba de Strooper et l’avenue Sobieski. L’objectif : limiter le trafic de transit aux abords des 6 écoles et 3 crèches du quartier et améliorer ainsi la sécurité pour les enfants.

La circulation y est limitée, des boucles ont été créées, des rues sont désormais à sens uniques, des dispositifs ralentisseurs ont vu le jour et les feux du carrefour Sterckx-Houba de Strooper ont été adaptés. L’idée autour de ce dispositif est aussi d’encourager les parents qui le peuvent à se rendre à l’école de manière active.

4 zones Kiss & Ride ont également été mises en place pour encourager les parents à se garer en dehors du quartier pour déposer leur enfant. Le stationnement y est limité à 15 minutes.