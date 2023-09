Quartier Nord et plan Manhattan : massacre au bulldozer à Bruxelles

Que sont devenus ces terrains vagues inoccupés ? Tour Belgacom, tour Dexia, Parlement flamand, CGRA, Office des étrangers… De nombreux opérateurs publics s’y sont installés et ont construit. "Ce sont les autorités publiques et le soutien de l’argent public qui ont sauvé in extremis certains projets du quartier Nord", insiste Marion Alecian.

Aujourd’hui, les tours du World Trade Center sont rénovées et une nouvelle tour doit être construite dans le quartier Nord. La Tour WTC 4 accueillera beaucoup de logements et des bureaux. "On a chassé des milliers d’habitants pour créer des bureaux et aujourd’hui, on transforme les tours actuelles en logements", constate Karim Fadoul.

► Écoutez l’entièreté de ce podcast ci-dessus et les autres numéros de L’Histoire continue sur Auvio ou en radio sur La Première, le samedi de 9h à 10h.