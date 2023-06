Quartier Nord de Bruxelles : Saint-Josse annonce des mesures pour renforcer la sécurité

Le bourgmestre de Saint-Josse-Ten-Noode, Emir Kir, a annoncé mercredi l’engagement de gardiens de la paix supplémentaires pour assurer la sécurité dans le quartier Nord de la capitale, de jour comme de nuit.

Des arrêtés sont également en préparation pour être en mesure d’ordonner, d’ici quelques jours, la fermeture d’établissements à la source de nuisances, d’atteinte à la tranquillité publique et de trafic de drogue, a précisé le bourgmestre, interrogé par l’agence Belga.

Ces mesures destinées à maximiser les moyens de la commune et de la zone de police ont été prises à l’issue de plusieurs réunions convoquées par le bourgmestre au sujet de la sécurité du Quartier Nord, dont la dernière en date a eu lieu mardi soir. Celui-ci a connu au cours des derniers mois un regain de faits de violence et de nuisances liés entre autres au trafic de drogue et à la précarité grandissante.