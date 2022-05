Quartier européen : Le gouvernement bruxellois renonce aux immeubles tours et privilégie les gabarits actuels

Exit le PAD mais des principes directeurs guideront les futurs projets. Il est ainsi prévu de valoriser la vallée du Maelbeek, de maintenir la densité actuelle du quartier, "dé-densifier" les intérieurs d’îlots actuellement dominés par le béton, créer une mixité d’activités de commerce et de service aux pieds des immeubles de bureau, limiter la drastiquement les opérations de démolition-reconstruction pour réduire le bilan carbone des opérations immobilières et préserver le patrimoine d’après-guerre. Les autres principes retenus prévoient de réintroduire une offre de logement diversifiée dans les rues perpendiculaires aux axes Loi et Belliard, structurer et décloisonner le quartier ainsi que limiter les nuisances dues au trafic de transit et verduriser les rues. Une task force pour le quartier européen sera chargée de garantir le respect de cette vision partagée.