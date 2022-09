Quartier du champ Sainte-Anne à Wavre : bientôt 50 nouvelles constructions, sous l’œil attentif des riverains

On se souvient cependant qu’un groupe de riverains, vivant Avenue Lepage et Chaussée de Bruxelles, étaient montés au créneau pour s’opposer au projet. Le Conseil d’Etat était intervenu, poussant Matexi à rencontrer la population et à revoir ses ambitions à la baisse. Un accord encadrant le projet avait finalement été signé.

"Le collectif a disparu après la signature de la convention, car nous étions globalement apaisés ", explique Vincent Redaelli, habitant du quartier et ancienne figure de proue du mouvement. Ces apaisements portaient notamment sur la mobilité, et la garantie que l’Avenue Lepage ne deviendrait pas l’axe d’accès principal au nouveau quartier. Aujourd’hui, alors que les premières habitations sont sorties de terre, on sent cependant une pointe d’amertume chez les anciens combattants. "Matexi s’est occupé des calculs concernant les passages de véhicules, et je pense que nous n’avons pas réalisé l’ampleur que le trafic allait prendre, même avec la convention. Aujourd’hui, la première phase est réalisée, et on l’impression d’un flot de véhicules, l’impression que des centaines de voitures entrent dans le quartier pour oui pour un non… "

Un sentiment que ne partagent pas tous les riverains de la rue, et notamment ceux arrivés plus tardivement. "Nous sommes là depuis 2018 et nous savions que le projet était en route", témoigne ainsi une habitante de l’avenue Lepage. "Oui, il y a du bruit et de la poussière, mais je ne trouve pas que la mobilité dans la rue soit problématique, il n’y a pas de bouchons par exemple. "