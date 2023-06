Quartier de la gare centrale de Charleroi : bientôt la fin des travaux

"On a enfin désenclavé la Sambre", lance Nicolas Solda, responsable du chantier pour IGRETEC. "Avant, le visiteur qui sortait de la gare de Charleroi ne voyait pas la Sambre qui était totalement enclavée dans un couloir. Là, on ouvre tout et on aménage des espaces agréables, accueillants et sécurisés le long de la Sambre pour que les gens aient envie de venir s'y balader."

Entre la Sambre et l'esplanade de la gare: un parc et des gradins vont bientôt voir le jour. "On espère que les gens auront envie de venir se reposer et de pique-niquer à l'ombre des arbres. Un parc à côté d'une gare, c'est rare", précise Christian Laurent, président du port autonome de Charleroi.

Enfin, un nouveau tracé RAVeL reliera le halage aux ponts, à la gare et à la ville. Il permettra une traversée de Charleroi en évitant tout carrefour.

C'est donc une revitalisation complète pour le quartier de la gare axée sur l'intermodalité mais pas que... L'objectif est vraiment d'en faire un lieu de vie, de passage et de promenade.

"C’était quand même une zone qui était très abimée et très dégradée avec beaucoup de parking sauvage, de pollution et d’activités pas toujours très recommandables", explique le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette. "Ici, on recrée des espaces clairs, sécurisants et verdurisés qui redeviendront, on l’espère, des lieux de promenade le long de notre belle rivière."