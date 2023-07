Quartier d’été : un air de vacances dans le centre-ville de Charleroi du 6 au 31 juillet

Au fil des ans, Quartier d’été est devenu le rendez-vous estival incontournable aussi bien des familles que des fêtards carolos. Et pour que tout le monde y retrouve son compte, le panel d’activités de qualité proposé s’est largement étoffé et diversifié.

Dans une ambiance estivale et colorée, la place de la Digue sera l’épicentre des activités festives du 6 au 31 juillet. L’organisateur proposera une immense aire de jeux et d’animations en tous genres. Les plus sportif et sportives pourront profiter d’un terrain de beach-volley, de tables de ping-pong ou encore, peu chère, de terrains de pétanque. Plusieurs concerts seront organisés pour les mélomanes et les cinéphiles pourront profiter de séances de ciné en plein air tous les mardis soir. Ceux qui ont la bougeotte profiteront d’un espace réunissant différentes attractions comme une piste de roller, un toboggan géant ou encore, par exemple, une piste de voitures bouées ! Aventures assurées. Les adeptes de la détente pourront quant à eux "chiller" autour d’un bon verre et d’un petit plat.