Quartier Brabant à Bruxelles: 15 commerçants affichent le label sécurité "safe place"

Le projet "Safe Place" sera inauguré vendredi rue de Brabant et rue d'Aerschot à Bruxelles. Quinze commerces et l'ASBL Utsopi deviennent, sur base volontaire, "des lieux sécurisés pour les victimes de menace présente ou imminente ou de harcèlement de rue", a fait savoir jeudi la commune de Saint-Josse-ten-Noode.

Ces refuges temporaires sont l'une des actions mises en œuvre par un comité de commerçants, d'acteurs de la prostitution, de l'enseignement et de la police locale dans une zone. Dans le contexte des problèmes de sécurité et de drogue qui pèsent sur le quartier, ils se rassemblent depuis septembre 2022 pour renforcer les échanges positifs entre acteurs du quartier Nord.

Concrètement, les citoyens seront assurés que, dans les endroits où un autocollant Safe Place sera apposé, les commerçants se portent volontaires pour accueillir et soutenir une éventuelle victime, l'écouter et prévenir la police au besoin. "Pour nous, ces lieux sécurisés permettront de réduire le temps d'intervention. Il y aura une ligne de communication directe entre la Safe Place et le poste de police. L'objectif est de réaliser des progrès concrets dans l'intérêt de tous, a indiqué Laurent Deschrijver, commissaire à la zone de police Bruxelles-Nord.