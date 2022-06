Quartararo surclasse ses adversaires en Catalogne et augmente son avantage au championnat

Fabio Quartararo a réalisé la course parfaite et n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Le Français a rapidement pris ses distances avec les autres pilotes et a fini avec plus de 5 secondes d’avance sur Jorge Martin qui termine deuxième, juste devant Johann Zarco alors qu’Aleix Espargaro a commis une énorme erreur, ralentissant un tour trop tôt en pensant que la course était terminée. L’Espagnol occupait la deuxième place et finit finalement cinquième.

Les pilotes avaient rendez-vous en Catalogne pour la neuvième manche du championnat du monde de MotoGP. Une course qui début sur les chapeaux de roue. Takagami perd le contrôle de sa moto et entraîne Rins et Bagnaia au sol avec lui.

Fabio Quartararo s’envole rapidement et crée un premier écart avec Jorge Martin et Aleix Espargaro en poursuite en duo.

Enea Bastianini chute à son tour et fait donc les affaires de Quartararo au classement du championnat du monde.

Derrière le Français, Espargaro et Martin se livrent une belle bagarre et sont rejoints par Zarco.

Aleix Espargaro commet ensuite une énorme erreur. Alors qu’il lui reste un tour, l’Espagnol lève le pied, pensant que la course est terminée. Il met quelques virages à se rendre compte de son erreur et termine finalement cinquième.

Un résultat qui va ravir Fabio Quartararo qui augmente donc son avance au championnat du monde sur l’Espagnol, deuxième.