Quartararo s'impose au Sachsenring, Bagnaia chute et fait la mauvaise affaire au championnat

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté le Grand Prix d'Allemagne de MotoGP. Il s'est imposé devant son compatriote Johann Zarco (Ducati) et l'Australien Jack Miller (Ducati). Francesco Bagnaia, vainqueur des deux dernières courses, a chuté en début de course et fait la très mauvaise affaire au championnat.



Le pilote français a pris le risque de démarrer en pneu médium, contrairement à ses concurrents. Un pari risqué qui s'est avéré payant.



Quartararo empoche la 11e victoire de sa carrière dans la catégorie reine et consolide du même coup sa position de leader au classement du championnat du monde.

Victime d’une fracture au poignet, l’Espagnol de Suzuki Alex Rins a décidé de faire l’impasse sur ce GP d’Allemagne. Cette victoire, sa troisième de la saison, permet de porter à 34 points l'avance du champion du monde en titre sur Espargaro. "J'ai été malade pendant tout le week-end et pendant la course, j'ai un peu toussé (...) mais je suis super content", a déclaré Quartararo, qui, contrairement à la plupart de ses concurrents, avait misé sur un pneu arrière intermédiaire plutôt que dur. Parti en deuxième position, Quartararo a pris l'avantage sur le poleman Francesco Bagnaia (Ducati) dès le premier virage du Sachsenring, pour ne plus lâcher les commandes de la course. L'Italien, qui signait jusqu'alors un week-end parfait et tentait de ne pas se faire davantage distancer par le Français, a chuté quelques tours plus tard, cédant dans la foulée la deuxième place à son poursuivant Johann Zarco. "Quand Pecco (Bagnaia, ndr) a chuté, j'ai essayé de rester au contact avec Fabio, je voulais le rattraper parce que je savais qu'il avait le pneu medium (à l'arrière, ndr), peut-être que j'aurais pu avoir une chance à la fin, mais je n'ai pas pu", a réagi épuisé à l'arrivée le Français, toujours en quête de sa première victoire en MotoGP. Quartararo et Zarco avaient déjà réalisé un doublé dans cet ordre lors du Grand Prix du Portugal en avril et à Doha la saison dernière. L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui occupait une fragile troisième place au championnat avant la manche allemande, a terminé 10e et figure désormais à la 4e place du général avec 100 points, devant Johann Zarco (111), nouveau troisième.