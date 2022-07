Quart de finale : Angleterre - Espagne 1-1 (direct vidéo)

Ce mercredi soir, l’Euro féminin va vibrer au rythme de son premier quart de finale. L’Espagne et l’Angleterre sont au programme et devraient offrir un beau spectacle.

C’est un véritable match de gala au programme de ce premier quart de finale sur le coup de 21h entre l’Angleterre et l’Espagne. La huitième nation mondiale contre la septième. Difficile de faire plus équilibré sur papier.

Chez elle, l’Angleterre a fait le travail, et de façon très impressionnante. Trois matches, trois victoires, quatorze buts inscrits, aucun encaissé. Après une victoire étriquée face à l’Autriche (1-0), les Anglaises ont littéralement écrasé la Norvège (8-0) et l’Irlande du Nord (5-0) par la suite.

De son côté, l’Espagne a connu une défaite face à l’Allemagne (2-0) entre ses victoires face à la Finlande (4-1) et le Danemark (1-0).

Quatrième de la dernière Coupe du monde, à domicile et plus en forme depuis le début de cette Euro, l’Angleterre partira favorite de cette confrontation et espère bien retourner dans le dernier carré avec y avoir été éliminée lors du dernier Championnat d’Europe.