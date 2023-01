Quarante ans après son décès, retour sur le succès et la longévité de Louis de Funès

Ce 27 janvier, il y a 40 ans, le célèbre acteur Louis de Funès, dont les films sont encore diffusés sur le petit écran, nous quittait. Néanmoins, sa notoriété est arrivée tard, à près de 50 ans. Comment l’expliquer ? Bertrand Dicale, journaliste spécialiste de la culture populaire française et auteur de plusieurs livres sur l’acteur, nous éclaire.

"Il y a une chose qu’on n’imagine pas aujourd’hui, c’est que De Funès n’a jamais voulu être une star. En fait, son ambition quand il commence à faire du cinéma dans des tout petits rôles, est d’être un second rôle. Il n’est jamais ou quasiment jamais en haut de l’affiche. Il a tourné plus de 100 films avant de devenir une star et il joue finalement toujours un peu le même personnage, qui est un homme petit, méchant, obséquieux avec les puissants et ignoble avec les petits."

Pour Bertrand Dicale, le personnage de comédie qu’a inventé de Funès ne se démode pas car il est enfoui dans notre imaginaire collectif. C’est le même, qu’il joue un ministre en costume dans l’Espagne de la Renaissance, qu’il soit un chef d’entreprise ou qu’il soit un gendarme.