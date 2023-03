Quarante ans après la mort d’Hergé, qui achète encore des albums de Tintin ?

Dans une autre librairie namuroise, généraliste celle-là, les albums de Tintin ne sont même plus proposés en rayons. "Notre rayon bande dessinée est assez limité ", explique Delphine Gregoire (Librairie Papyrus). " Nous préférons laisser la place à des séries plus actuelles. Cela dit, les clients peuvent évidemment commander des Tintin chez nous. Nous en vendons encore une centaine chaque année."

Contrairement à Astérix, dont les aventures se poursuivent malgré le décès de ses deux créateurs (Goscinny et Uderzo), Tintin est une œuvre figée, par la volonté d’Hergé lui-même. Le dernier album, inachevé et posthume, est sorti en 1986 : Tintin et l’Alph-Art. Malgré le cinéma (par exemple le film de Steven Spielberg Le secret de la Licorne en 2011), les dessins animés ou les expositions, la figure de Tintin pâlit lentement. En tout cas, sa notoriété auprès des enfants n’est plus celle d’il y a 50 ans.