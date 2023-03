Quantum Biospace à Wavre, un parc d’activités pour développer des médicaments grâce à l'intelligence artificielle

Un parc d’activités économiques centré sur les sciences du vivant sortira bientôt de terre au nord de Wavre, à proximité du géant pharmaceutique GSK et du golf de la Bawette. Le promoteur immobilier BVI.EU est à la manœuvre. Il a jeté son dévolu sur un vaste terrain idéalement situé, près de Bruxelles, de la Flandre et des grands pôles universitaires.

L’idée est d’attirer à cet endroit des entreprises de biotechnologie et des entreprises actives dans le domaine de l’intelligence artificielle et du numérique, pour qu’elles travaillent ensemble à l’élaboration de nouveaux médicaments.

"Aujourd’hui, on estime qu’il y a déjà 300 biotechs dans le monde qui développent des médicaments avec l’intelligence artificielle, explique Florence Bosco, responsable du projet. Il y a déjà 150 molécules en développement et quinze de ces molécules sont en développement clinique, donc testées chez l’homme. Plus de la moitié de ces 300 biotechs sont aux Etats-Unis, mais on voit déjà émerger des hubs européens, Londres, Berlin et Paris. Il se passe aussi des choses de pointe chez nous. Ce que nous voulons, c’est positionner Bruxelles et la Belgique sur la carte et accélérer les choses."