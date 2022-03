Quand Zendaya, face à Timothée Chalamet, a eu peur pour son haleine

Lors d’un shooting photo de Jack Davison sous la direction de Denis Villeneuve pour la couverture du magazine W, Zendaya a fait quelques confessions sur le film " Dune ".

La plus anecdotique concerne son audition. Celle qui venait de se faire opérer des dents de sagesse confie en plaisantant "Ma plus grande peur était que ma bouche soit infâme, et qu’ensuite je doive faire une scène avec Timothée où nous devons être très proches, et qu’il sente mon haleine sèche".

Parmi les différents thèmes abordés dans l’interview, on apprend que le grand-père de Zendaya était fan des romans de Frank Herbert qui a créé l’univers de Dune en 1965. " C’est évidemment un texte si riche, mais c’est tellement plus qu’un simple livre pour beaucoup de gens ; c’est tout un monde dans lequel ils ont pu s’échapper pendant des années " ajoute l’interprète de Chani.

Le deuxième volet de " Dune ", qui devrait sortir en octobre 2023, mettra davantage Zendaya en avant. A son tour, elle pourra se laisser guider par Denis Villeneuve pour performer à l’écran. Elle explique aussi qu’elle a besoin de contrôler les choses et qu’elle est peu spontanée dans la vraie vie : " C’est drôle, parce que c’est pourquoi j’aime tant jouer. C’est le seul espace dans lequel je peux me sentir en sécurité en étant spontané, parce que je ne suis pas moi-même ; Je suis quelqu’un d’autre. Il n’y a pas de conséquences."