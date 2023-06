Quand Winnie l’Ourson apprend aux enfants les gestes pratiques lors d’une tuerie de masse

Au Texas, une école a distribué un livret où Winnie l’Ourson explique aux enfants les gestes qui peuvent leur sauver la vie en cas de tuerie de masse. Les parents, n’étant pas au courant de cette distribution, ont exprimé leur mécontentement.

"Les portes doivent être verrouillées et le passage bloqué. Éteins les fusibles et reste invisible. On doit tous rester silencieux et cachés, dans un endroit où on ne peut nous trouver. Si on a des téléphones, il faut bien qu’ils soient aphones.", c’est en forme de petites comptines que se présente le livre "Stay Safe" dans lequel Winnie l’Ourson et ses amis (faisant partie du domaine public depuis le 1er janvier 2022) donnent des conseils à des petits élèves d’un établissement scolaire texan sur les réflexes qui peuvent leur sauver la vie en cas de tuerie de masse. Un drame auquel les Etats-Unis sont beaucoup trop confrontés.

Face à l’ampleur du problème de la régularisation des armes à feu, l’école a pris l’initiative de s’adresser directement aux enfants. Une initiative que les parents auraient appréciée s’ils avaient été mis au courant. En effet, Konbini rapporte que beaucoup de parents se sont plaints de ces "conseils non sollicités". Toujours selon la même source, la maman de deux élèves a confié au New York Times qu’elle a eu connaissance de l’existence de ce livret en ouvrant les cartables de ses enfants qui sont en maternelle et en primaire. Autre chose qui dérange les parents : la distribution du livre "Stay Safe" a eu lieu une semaine après le meurtre de 3 enfants et 5 adultes dans un centre commercial du Texas et presque un an jour pour jour après la tuerie de masse dans l’école primaire d’Uvalde dans laquelle 19 élèves et 2 professeurs ont été tués. Le drame avait ému le pays et pas que.

C’est via communiqué de presse que l’école, qui affirme que son but était d’ouvrir le dialogue entre les parents et les enfants, a présenté ses excuses : "Malheureusement, nous n’avons pas donné d’indications ou de contexte. Nous nous excusons pour la confusion et remercions les parents qui nous ont contactés pour nous aider à être de meilleure aide."