Quand "Vivaldi et ses potos" revisitent les Saisons au 21e siècle

Dans #classique, Valentine Jongen revient sur Vivaldi et Tik Tok, et nous parle du musicien français Albert Tawil qui revisite musiques classiques et populaires sur le réseau social.

Tout a commencé il y a quelques semaines, alors que Valentine scrollait sur TikTok… ce réseau social qui était dédié au karaoké et qui, depuis quelques années, est le média n°1 en termes de partage de vidéos courtes. Elle est alors attirée par une vidéo : un jeune homme se mettant en scène, jouant plusieurs personnages lui-même portant des perruques 18e, souhaitant revisiter Vivaldi.

Cette vidéo a été imaginée par Albert Tawil, musicien français. Habituellement, il fait des reprises de chansons pop mais, il a eu l’idée de commencer une série intitulée "Vivaldi et ses potos". Albert a d’abord publié une vidéo où il réarrangeait l’Eté (l’Allegro con molto puis le Presto), il a ensuite sorti sa version de l’Hiver et, s’est plus récemment attaqué au Printemps en version hip-hop. A elle seule, la vidéo sur l’Hiver a dépassé les 1,5 million de vues sur Tik Tok. Albert Tawil poste également ces vidéos sur Instagram, où Valentine l’a contacté pour l’interviewer.

Albert Tawil a commencé dans sa jeunesse le Conservatoire dans le 8e arrondissement de Paris par une formation en chorale/solfège/violon. Il est allé au bout de son cursus de violon et obtient son CEM au Conservatoire du 17e arrondissement. Il a également pris des cours d’écriture et joue également de nombreux instruments. Il ajoute aussi qu’il écoute de la musique classique quotidiennement. Il affectionne particulièrement Bach et Sibelius, mais Albert Tawil n’écoute pas que du classique, il précise aimer tous les styles.