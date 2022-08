Quand vieux parapluies et tentes abîmées deviennent de jolis vêtements de pluie

Pour en arriver à les transformer en capes de pluie, le chemin a été très long pour notre créatrice. "En fait, tout a commencé quand j’étais enfant. Ma maman faisait énormément de récupérations. Elle avait connu la guerre et donc c’était important de ne pas gaspiller. Elle recevait beaucoup d’échantillons de tissus et à chaque saison, elle nous confectionnait nos vêtements avec ça. Sans le savoir, j’avais déjà un pied dans l’upcycling. J’ai donc grandi avec cette idée de récupérer les choses qui peuvent encore servir et j’ai continué là-dedans notamment en faisant des études dans le textile."

D’enfant à adulte, il n’y a donc eu qu’un pas sur le chemin du recyclage. Et à partir de là, Mélanie a eu l’ingénieuse idée d’imaginer une seconde vie pour les parapluies : "J’ai décidé de récupérer le tissu du parapluie et d’en créer un vêtement utilitaire. Mais je n’ai pas tout de suite fabriqué des capes de pluie. J’ai fait pas mal de tests, des essais et même des erreurs."

Des tests qui un jour sont devenus concluants : "Je cherchais à faire quelque chose d’utile et un matin j’ai eu l’idée de faire une cape de pluie. C’est un modèle très simple en fait, mais l’idée vient de toutes ces recherches faites. Et puis, quand on regarde un parapluie ouvert, il a déjà cette forme de cape." Pour réaliser ce manteau un peu spécial, Mélanie a besoin de deux parapluies, un pour le corps et un pour le capuchon. En retirant les baleines, qui sont pour le moment stockées quelque part en vue d’une utilisation à un autre produit, il reste suffisamment de tissu pour fabriquer cette protection contre la pluie.