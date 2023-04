Quand Victor Horta rencontre l'Intelligence artificielle : une exposition aux Halles Saint-Géry de Bruxelles

Le pitch de l'exposition? "On a choisi une forme de narration, de storytelling, en partant de la vie d'Horta. On sait qu'à la fin de sa vie, Horta a décidé de détruire une énorme partie de ses archives", explique Lucile De Calan, directrice des Halles Saint-Géry. "Et on a choisi de raconter les choses un peu de cette manière-là : et si on avait retrouvé un des carnets de Victor Horta et si l'Intelligence artificielle reproduisait aujourd'hui un des carnets perdus de Victor Horta? Et donc toute cette exposition a été - on va dire à 99% - produite par l'intelligence artificielle. (...) Elle a été produite dans un temps très réduit puisqu'on a voulu aussi se coller à la temporalité de l'intelligence artificielle (...) et c'est vrai que l'Intelligence artificielle aujourd'hui questionne, fascine, intrigue et donc on a voulu questionner, fasciner, intriguer le public voire même finalement nous faire peur".