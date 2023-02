Quand Vercauteren l’intérimaire reprenait des Diables au fond du trou avant de claquer la porte, dégoûté

Disputée en dehors du calendrier international recommandé par la FIFA, cette compétition coïncide avec la fin des championnats étrangers, ainsi qu’avec les test-matches du championnat 2009 entre Anderlecht et le Standard. Autant dire que les regards sont loin d’être attirés vers Tokyo au moment où Vercauteren emmène une sélection cabossée au Pays du soleil levant. Joachim Mununga, Geoffrey Mujangi-Bia, Gil Swerts ou Ritchie Kitoko font partie d’une sélection bricolée, qui s’en va au casse-pipe. Un partage 1-1 contre le Chili et une humiliation 4-0 contre le pays organisateur plus tard, les Belges reviennent, en toute discrétion, à Zaventem. Dans la foulée, la fédération signe un deal avec Dick Advocaat, qui préfère cependant attendre le 1er janvier 2010 pour rentrer en fonction.

il s’est senti abandonné par plusieurs joueurs.

Vercauteren est appelé à continuer son intérim jusqu’à l’arrivée du Batave. Il traîne une équipe en plein doute pour un amical en République tchèque. Déjà éliminés de la course à la Coupe du monde en Afrique du Sud, les Diables ont encore deux devoirs à remplir avant de se lancer dans leur nouveau projet sportif. Un déplacement face au futur champion du monde espagnol (5-0) fixe l’écart entre les Belges et le plus haut niveau, mais c’est quatre jours plus tard que le coup final est porté. Les Belges se déplacent en Arménie dans une optique de se reconstruire, mais s’inclinent 2-1 du côté d’Erevan.

Les Eden Hazard, Mousa Dembélé, Kevin Mirallas, Daniel Van Buyten ou Steven Defour semblent ce soir-là apathiques, dominés par un adversaire pourtant largement à leur portée. "Je pense qu’il s’est senti abandonné par plusieurs joueurs. C’est une triste affaire", constate De Keersmaecker. "J’ai directement rassemblé les dirigeants et les joueurs afin de leur dire que j’ai un honneur et que j’arrêtais", déclare Vercauteren au micro de Sporza, parmi les médias qui avaient encore pris la peine d’accompagner cette équipe malade. "Je reste disponible pour le football belge et la fédération mais pas dans cette fonction car je ne m’identifie pas à cette prestation et à cette équipe." Cette nouvelle fonction, il la décroche près de quinze ans plus tard.