Quand une star de la country music reprend Motörhead

Les hommages rendus à Lemmy Kilmister depuis sa disparition sont nombreux et réguliers, en témoigne encore cette reprise de Carrie Underwood réalisée lors des deux shows en ouverture de la tournée nord-américaine de Guns N' Roses cette année.

La star de la country Carrie Underwood a intégré une poignée de classiques du rock dans sa setlist avant de laisser la scène à Guns N' Roses le samedi 5 août à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où elle a ouvert avec "Bad Reputation" de Joan Jett, joué "Hit Me with Your Best Shot" de Pat Benatar ou bien encore "Wild Horses" des Stones, "Rock and Roll" de Led Zeppelin, et enfin et surtout, l’incontournable hymne de Motörhead " Ace of Spades " à découvrir ci-dessous.

Entendre Carrie Underwood et son groupe interpréter ce titre est surprenant, prouvant que la chanteuse peut faire de la musique plus "lourde" avec autant d’énergie et de conviction que son registre habituel. Elle est également montée sur scène avec Axl Rose, Duff Mckagan, Slash et leurs musiciens pour chanter sur "Sweet Child O' Mine" et "Paradise City".

Le deuxième show, cette fois à Montreal, a été raccourci mais contenait toujours ces grands classiques du rock, pour le plus grand bonheur des spectateurs.