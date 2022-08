Quand une séance d’épilation devient une reprise de Queen

En naviguant sur le web, on peut parfois tomber sur des choses assez surprenantes.

C'est le cas de la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui.

Elle nous vient d'une internaute surnommée Merbemio qui a eu l'idée quelque peu saugrenue de reprendre le classique de Queen, "We will rock you", sur base d'une vidéo montrant une séance d'épilation assez rythmée.

Si on se demande bien pourquoi cette YouTubeuse s'est lancée dans une telle adaptation, il faut avouer que le résultat est assez amusant… même si on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour la personne ayant du subir cette séance d'arrachage de poils plutôt musclée.

Vous êtes perplexe ? Alors, regardez plutôt la vidéo ci-dessous :