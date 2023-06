Quand une intelligence artificielle permet la découverte de nouveaux géoglyphes au Pérou

En réalité, les glyphes ne sont pas forcément faciles à détecter. Leur grande taille les rend compliqués à identifier depuis le seul, ils ne sont pas tous distinguables de la roche désertique, et beaucoup ont subi les affres du temps. Parfois, c’est l’activité humaine environnante qui peut les abîmer sans même qu’ils aient été identifiés auparavant. Le tracé des routes et des pistes pour camions et voitures sont l’une des menaces qui peuvent détériorer irréversiblement des géoglyphes.

L’utilisation d’une intelligence artificielle pour les identifier plus facilement et rapidement est donc porteuse d’espoir. Au plus vite les glyphes seront retrouvés, au mieux l’on pourra protéger et comprendre cet héritage fascinant et toujours empreint de mystère.