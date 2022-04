Quand une fuite de données d’une appli de livraison en Russie révèle des informations sensibles sur des agents secrets russes

Une récente fuite de données auprès de Yandex Eats, un service de livraison de repas opéré par le géant de l’informatique russe Yandex, met à nouveau en lumière les possibilités d’identification, et plus encore, des personnes à partir d’informations disponibles dans les bases de données de tels services.

La fuite a été révélée par le groupe Yandex lui-même le 1er mars dernier. Dans un communiqué, l’entreprise explique : "Suite aux actions malhonnêtes de l’un de ses employés, les numéros de téléphone des clients et les informations concernant leurs commandes : composition, délai de livraison, etc. ont été publiés sur Internet." La société précise que les données bancaires ou les mots de passe n’ont eux pas été compromis. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais le réseau international de journalistes d’investigation du site Bellincat, entre autres, spécialisé dans l’analyse de sources ouvertes (open source) et autres décide d’analyser les informations publiées par l’employé de Yandex et de les croiser avec d’autres sources disponibles.