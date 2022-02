Quand une dinde devient le cauchemar de Jean-Pascal et Cyril ! La saison 2 de l’Escape Show démarre très fort !

Avec les 20 ans de la Star Academy, il est revenu au devant de la scène… toujours aussi drôle et charmeur Jean-Pascal Lacoste nous a fait le plaisir de participer à l’Escape Show.

Accompagné de sa charmante future épouse Delphine Tellier, ils devront se montrer plus rapide que Cyril et Audrey pour espérer remporter la partie. Mais le couple d’animateurs radio (Vivacité et NRJ) sont très motivés et ne comptent pas se laisser faire !

Deux couples face à face, enfermés dans un Escape Game… Les scènes de ménage ne sont peut-être pas loin ! Ce qui est sûr par contre c’est que le courage et l’adversité manqueront à certains ????