Quand une batterie facilement réparable met fin à l'obsolescence programmée des trottinettes.

Cette trottinette se distingue également par son éclairage Led tant au niveau des feux de position que de ceux de freinage dynamique et des clignotants. L'objectif est ici de voir mais aussi d'être vu de tous, de jour comme de nuit.

La trottinette est bridée à 25 km/h et propose différents modes de conduite (piéton, éco, standard, sport et montagne). Son petit écran indique quant à lui l'autonomie restante et toutes les données et statistiques nécessaires au trajet en cours.

La Plume Allure sera disponible en deux versions de 45 et 70 km d'autonomie, à respectivement 1099 et 1399 euros. A noter qu'une offre de lancement propose 20% de réduction immédiate.