Quand un tunnel supprime deux passages à niveau, d’un coup, à Cheratte

Il en a coûté quatre millions et demi, à Infrabel, avec des fonds européens, en partie. C’est un ouvrage d’art dont la taille impressionne : douze mètres de long et de large, et cinq en hauteur ; de quoi séparer les flux de circulation, une piste pour cyclistes et piétons, et en contrebas, une voirie classique pour voitures et camions. Mais la suppression des passages à niveau est depuis plusieurs années une priorité. La suppression de ce que les professionnels qualifient d’intrusion est un impératif de sécurité, d’abord, mais ce genre d’investissement, et les incidents qu’ils permettent d’éviter, améliorent également la ponctualité des trains.