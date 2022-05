Quand un simple regard suffit à remplacer la commande "OK Google".

Comme son nom l'indique, le principe de "Look and Talk" est de regarder l'appareil et de lancer directement sa requête. A noter qu'il est possible de tester cette fonctionnalité en Belgique mais uniquement en anglais et donc en paramétrant son Nest Hub Max en anglais. L'option est à activer dans la section Face Match (reconnaissance faciale) des paramètres de l'assistant. L'appareil reconnaîtra alors instantanément l'utilisateur, plusieurs profils pouvant évidemment être enregistrés.

Il suffit de se placer devant l'écran à une distance de moins de 1,5 m.

Avant même de parler, une petite icône animée s'affiche automatiquement en haut à gauche de l'écran, signifiant que vous êtes bien positionné. Dès lors, vous pouvez lancer une action, sans avoir à prononcer le fameux "OK Google".