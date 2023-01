Quand un prof de basket impitoyable inspire Lynyrd Skynyrd

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. S’ils ont pris son nom, il aurait dû leur en vouloir et c’est précisément pour cela qu’ils ont changé l’orthographe du nom en jouant sur la prononciation. Mais Leonard Skinner a un fils qui, lui, aime le rock. Et un jour, alors qu’il écoute un morceau de Lynyrd Skynyrd dans sa chambre, son père surgit et lui dit "Quel bruit de l’enfer écoutes-tu ?" C’est là qu’il découvre le pot aux roses. Mais il n’en fait pas tout un plat. Au contraire, il pose même dans le journal local avec un exemplaire en vinyle du groupe. Une photo formidable où il nous sort son air le plus blasé du monde. Aujourd’hui, les membres fondateurs du groupe et le coach se sont réconciliés et seraient même devenus amis. Une histoire qui se termine bien !