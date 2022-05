Quand un papillon se pose sur le front d’une flûtiste, en plein Concours musical

On connaissait déjà les charmeurs de serpents, voici la charmeuse de papillon. En 2014, lors du Concours international de flûte Carl Nielsen un petit papillon a trouvé le meilleur fauteuil d’orchestre pour assister à la prestation de la flûtiste Yukie Ota, en se posant sur son front.

Des histoires de concerts perturbés par des animaux, nous vous en avons déjà conté quelques-unes. Vous souvenez-vous de ce petit chat malicieux qui s’était invité à un concert du CCR Symphony Orchestra, à Istanbul ? Et de ce chien qui s’était retrouvé sur le magnifique théâtre antique d’Ephèse durant un concert de l’Orchestre de chambre de Vienne. Et que dire de cet autre chien qui, galvanisé par le rythme entraînant de la musique de Rachmaninov, a commencé à se frotter énergiquement sur la scène et a même exécuté – en rythme ! – quelques petits pas de danse et un joli "roulé-boulé", sous l’œil amusé de l’altiste et des spectateurs, armés de leurs téléphones portables pour immortaliser la scène.

Mais cette fois-ci, ce n’est pas un animal à quatre pattes qui est venu jouer les perturbateurs. En 2014, alors que la flûtiste japonaise Yukie Ota interprétait la Sonatine pour flûte et piano de Pierre Sancan lors du Concours international de flûte Carl Nielsen, un papillon s’est doucement posé sur son front pour profiter de la fin de sa prestation.

Comme le rapporte nos collègues de Classic FM, Yukie Ota a déclaré aux journalistes après la prestation qu’elle considérait l’arrivée de ce papillon comme un signe de chance. D’ailleurs, la flûtiste se classera deuxième au concours et remportera également le prix de l’orchestre, le prix du public et le prix du jury des enfants du concours. Et rajoutons également le prix du plus grand self-control et de la plus grande concentration car il en faut pour continuer à jouer, comme si de rien n’était, avec un papillon niché sur son sourcil.