Quand un orchestre symphonique engendre un pogo dans le public d’un festival britannique

Et si l’on vous disait qu’un orchestre symphonique avait réussi à faire danser un public de 30.000 personnes d’un festival de rock alternatif, au rythme endiablé de l’Ouverture de Guillaume Tell de Rossini, vous nous croyiez ? Non ? C’est pourtant ce qui s’est passé au mois de juillet dernier, lors du concert que donnait l’Oxford Symphony Orchestra sur la scène du Truck Festival, en Angleterre.

Qui a dit que la musique classique était ringarde, clivante et ne s’adressait qu’à un public d’un âge avancé ? Ce sont certes des clichés mais qui collent malheureusement fortement à la peau de la musique classique. Heureusement, il existe des lieux où la musique classique va à la rencontre d’un public qui n’est peut-être pas habitué à elle, mais qui peut bien entendu l’apprécier autant que les mélomanes habitués des salles de concerts.

C’est ainsi qu’il y a quelques jours, dans l’Oxfordshire, le public du Truck Festival a assisté à un concert de musique classique. L’Oxford Symphony Orchestra a interprété quelques-unes des plus célèbres pages de musique symphonique, devant un public déchaîné. C’est là que la magie de la rencontre des genres opère : une foule de 30.000 personnes a dansé et chanté au rythme des œuvres de Rossini, de Grieg ou encore de John Williams et de Queen. Le public a même improvisé un "pogo" alors que l’orchestre interprétait l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Il a fait de même lorsque le thème d’Indiana Jones, composé par John Williams, a retenti sur la plaine du festival.