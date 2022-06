Quand un orchestre de jeunes musiciens répond avec humour à une publicité stéréotypée d’une marque de voiture

Une marque de voiture japonaise a récemment suscité l’indignation de nombreux internautes, avec la publicité de leur nouveau modèle de voiture qui ridiculise les orchestres amateurs. Les orchestres de jeune sont-ils synonymes de fausse note et de maux de tête pour les auditeurs ? Un orchestre canadien a décidé de répondre avec humour et brio à cette publicité maladroite.

"Calmez le chaos avec style". C’est le slogan de la publicité de la marque Nissan pour son nouveau modèle haut de gamme. Et dans cette fameuse publicité, on peut voir une femme installée à bord de cette fameuse voiture, sa vitre est ouverte et elle écoute un orchestre de jeunes musiciens qui interprètent le poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss. Plus la musique évolue, plus les fausses notes s’accumulent et massacrent l’œuvre interprétée. Nous voyons alors la jeune femme fermer ses vitres et s’allonger confortablement sur son siège de voiture, à l’abri du bruit émis par l’orchestre d’enfants.

Cette publicité a fait bondir les professeurs et les membres des orchestres de jeunes, qui y voient une caricature des orchestres de jeunes qui joueraient, automatiquement, faux.