Quand un musicien réalise un mashup de 46 mélodies issues de jeux Nintendo

Avis aux nostalgiques des jeux vidéo des années 90, cette vidéo va vous donner envie de ressortir vos Gameboy color et autres consoles Nintendo. Le musicien et arrangeur Grant Woolard s’est amusé à rassembler et fusionner plus de quarante mélodies de jeux vidéo Nintendo. Et que les plus septiques se rassurent, c’est loin d’être une véritable cacophonie.

Le mashup est un genre musical hybride. On parle généralement de mashup pour parler d’une chanson produite à partir de la superposition de deux voire trois chansons ou musiques préexistantes. Mais si cette pratique est assez courante dans le genre musical pop, il l’est beaucoup moins dans d’autres univers musicaux, tels que celui de la musique classique ou encore les musiques de films ou de jeux vidéo. Et pourtant, on peut en obtenir des résultats assez impressionnants.

Le musicien et producteur Grant Woolard a composé de nombreux mashups rassemblant, de manière harmonieuse, des dizaines d’œuvres classiques. Et dans l’une de ses vidéos, ce ne sont pas des œuvres de musiques classiques qui se trouvent rassembler en une seule pièce musicale, mais bien une quarantaine de thèmes de jeux vidéo qui ont bercé l’enfance des enfants des années 90 et 2000, de Mario aux Pokémons, en passant par Zelda et Donkey Kong.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela fonctionne assez bien.

Nous vous laissons juger par vous-même et essayer d’identifier chacun des thèmes des jeux. (Et si vous voulez connaître la liste complète, elle se trouve dans la description de la vidéo sur la chaîne YouTube de Grant Woolard).