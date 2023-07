Quand un milk-shake rose transforme les TikTokeurs en Barbie.

La frénésie autour de la sortie du film "Barbie", prévue le 19 juillet dans les cinémas belges, ne ralentit pas. Sur TikTok, elle a donné naissance à une nouvelle trend qui montre des internautes, essentiellement des hommes, se transformer en Barbie après avoir goûté à un milk-shake rose.

Margot Robbie et Ryan Gosling seront les têtes d’affiche de "Barbie", un film de Greta Gerwig inspiré de l’univers très rose de la célèbre poupée. D’après les premières images du film, le second degré et la dérision seront de mise dans ce long métrage particulièrement attendu.

Et du second degré, les TikTokeurs n’en manquent pas. Leur dernière idée, devenue virale sur le réseau social, consiste à boire un milk-shake couleur rose Barbie (créé en partenariat avec la chaîne américaine spécialisée dans les glaces Cold Stone Creamery, Mattel et Warner Bros) avant de se transformer en Barbie. Résultat, le hashtag Barbie Shake cumule environ quinze millions de vues sur TikTok.