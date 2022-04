Quand un jeune faon s'amuse avec maman

Scène surréaliste partagée sur notre groupe Facebook du Jardin Extraordinaire, un faon un peu taquin a décidé de faire une mauvaise blague à sa mère.

Cette vidéo nous vient de Louis Verlaine, photographe chevronné, dans la commune d’Étalle.

" C’est en me baladant sur un sentier que j’aperçois, par chance, cette biche avec son faon dans la prairie. J’ai juste eu le temps de dégainer mon appareil pour immortaliser ce moment. Je fus, comme la mère, ébahi et surpris par la scène. Voir cette biche faire un bond d’un mètre m’a abasourdi. "

Quand on voit la réaction de la mère, on comprend tout de suite qu’elle a eu peur. Il y a des émotions qu’on exprime tous de la même manière, quelle que soit notre espèce. La frontière entre l’animal et l’humain ne tient parfois qu’à un fil.

