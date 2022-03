Quand un humoriste canadien commente un concert classique à la manière d’un match de foot

Ce sketch est issu du show "Club Soly" dans lequel l’humoriste canadien revisite avec humour l’actualité. Contacté par notre chroniqueuse Valentine Jongen, l’auteur et humoriste Julien Corriveau qui joue dans le sketch et qui a coécrit le texte avec Arnaud Soly a expliqué qu’il était musicien et qu’Arnaud était issu d’une famille de musiciens classiques. Avec leurs connaissances, ils ont donc imaginé un sketch qui ferait se rencontrer l’univers classique et l’univers du football.

Nous vous laissons donc profiter de ces quelques minutes de "crossover", avec une mention spéciale pour le savoureux accent canadien.