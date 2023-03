Quand un faux groupe de rock devient n°1 des charts

Le faux groupe Daisy Jones & the Six vient de se hisser en tête des classements sur iTunes, devenant ainsi le premier groupe fictif à atteindre la première place.

Daisy Jones & the Six est au centre d’une série du même nom. Il s’agit d’une adaptation du roman de Taylor Jenkins Reid, best-seller du New York Times qui a attiré l’attention de Reese Witherspoon, coproductrice de la série.

La série utilise un format de type "rockumentaire" racontant la fin d’un groupe de rock populaire à la Fleetwood Mac, avec des triangles amoureux, du sexe, des drogues et, bien sûr, du rock 'n' roll.

Daisy Jones & the Six a fait une entrée fracassante sur Amazon jeudi dernier, en même temps que l’album de la série qui est sorti le même jour, intitulé Aurora.

"'Aurora' est un album stupéfiant, nostalgique et intemporel qui capture le drame, le pathos et la nostalgie de l’apogée du groupe en un seul album", a déclaré Taylor Jenkins Reid dans un communiqué. "Daisy Jones et The Six sont réels. Et ils sont meilleurs que dans mes rêves les plus fous".

Peu après la diffusion de la série et de l’album, Chart Data a annoncé sur Twitter l’ascension du faux groupe dans les classements réels, en déclarant : "Aurora a atteint la première place sur iTunes US ".

Le groupe Daisy Jones & the Six est composé de Riley Keough dans le rôle de la captivante Daisy Jones et de Sam Claflin dans celui de la rock star Billy Dunne. Aucun des deux acteurs n’avait chanté professionnellement auparavant, et Riley Keough a récemment révélé qu’elle avait omis de dévoiler ce détail lorsqu’elle a auditionné pour le rôle.

Le magazine People rapporte que lors d’une récente projection de la série, l’actrice – qui est la fille de Lisa Marie Presley et donc la petite-fille du King lui-même, Elvis – a avoué : "J’ai auditionné comme tout le monde, et je leur ai menti en leur disant que je savais chanter".