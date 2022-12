Quand un expert énergétique préconise de se limiter à 3 ou 4 vols aériens par personne tout au long d’une vie

Il y a des personnes qui ont une parole en or et c’est le cas de Jean-Marc Jancovici, l’expert français dans les questions énergétiques. Ça fait plus de 30 ans qu’il bourlingue autour de ces questions énergétiques, comme il est polytechnicien à la base. Évidemment, sa parole est prise très au sérieux.

Récemment, il était venu en Belgique à l’invitation d’une entreprise et il a fait salle comble auprès des patrons, mais également des étudiants de l’Université libre de Bruxelles. Son dernier fait d’armes a fait tiquer pas mal d’auditeurs. C’est normal, il a osé déclarer, devant les micros de nos confrères de France Inter, qu’il faudrait sans doute limiter à trois ou quatre le nombre de vols par avion réalisable sur toute une vie. La raison de ce tour de vis drastique ? Selon Jean-Marc Jancovici, l’avion est né avec le pétrole et va mourir avec le pétrole car il n’y a pas toujours, selon cet ingénieur écolo, de solutions techniques viables à l’échelle pour le remplacer.

En partant de ce constat, Jean-Marc Jancovici préfère gérer ce problème de pollution par les quantités plutôt que par les prix, toujours, par souci d’égalité. Pareille déclaration a fait bondir pas mal d’auditeurs et d’auditrices. Et c’est le cas par exemple de l’expert belge Damien Ernst, qui est aussi bien connu des médias belges pour son expertise sur les questions énergétiques. S’il reconnaît que la majorité des avions utilisent encore du kérosène comme énergie, matières premières fabriquées à partir du pétrole, Damien Ernst reconnaît aussi qu’il est possible de fabriquer du kérosène à partir d’autres sources d’énergie, et notamment à partir d’électricité…