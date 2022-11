Quand un eurodéputé socialiste rame à contre-courant à propos de la coupe du monde de foot, c’est dans "Liège en Prime"

Les appels au boycott de la coupe du monde de foot relèvent-ils d’un emballement médiatique ? C’est la thèse de Marc Tarabella, bourgmestre d’Anthisnes, député européen, et vice-président de la commission parlementaire pour la péninsule arabique. Il affirme suivre, à ce titre, le dossier qatari depuis longtemps, et, comme ancien syndicaliste, il se dit attaché au droit du travail. A son estime, l’émirat n’est pas parfait loin de là, mais il progresse. Les confiscations de passeport sont désormais interdites. Une loi prévoit un salaire minimal payé sur un compte bancaire. Et les chantiers de construction, désormais, doivent s’interrompre pendant les plus fortes chaleurs. A ceux qui rétorquent que ces améliorations, sur papier, tardent vraiment à se traduire dans les faits, il répond qu’effectivement des entreprises ne respectent pas les règles, là-bas comme ici. Et de citer l’exemple du MontLégia, érigé avec de la main-d’œuvre clandestine.

Selon Marc Tarabella, plusieurs organisations peu suspectes de complaisance, notamment des internationales syndicales, soulignent ces avancées. Et les nier revient à pénaliser les progressistes qui, là-bas, tentent de démocratiser le régime. Parce qu’évidemment, les questions sociales n’épuisent pas le débat sur les droits de l’homme, l’égalité de genre, l’impact climatique, ou la corruption. C’est dans "Liège en Prime" qu’il expose ses arguments. A chacun, ensuite, d’en apprécier la pertinence…